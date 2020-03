Amper nieuwe coronabesmettingen in de Achterhoek: alleen in Doetinchem één erbij

DOETINCHEM - Het aantal bevestigde coronabesmettingen in de Achterhoek is amper gestegen. In een dag tijd is er slechts één patiënt bij gekomen, in Doetinchem. Het aantal mensen bij wie in Doetinchem het coronavirus is vastgesteld komt daardoor op 24.

In de andere gemeenten zijn er het afgelopen etmaal geen nieuwe coronapatiënten bij gekomen, blijkt uit cijfers van het RIVM.

In de Achterhoek is nu in totaal bij 69 mensen het coronavirus geconstateerd. Winterswijk heeft nog steeds de minste van deze regio (vier), gevolgd door Aalten en Berkelland met beide vijf besmettingen. In Bronckhorst bleef het bij elf bevestigde besmettingen, in Montferland en Oude IJsselstreek beide bij tien.

Uitbraak in verpleeghuizen

Afgelopen weekend werd bekend dat bij in totaal vier bewoners van verpleeghuizen van Azora (twee mensen in Varsseveld en één in zowel Ulft als Silvolde) het coronavirus is vastgesteld. De cliënten worden in afzondering verpleegd, of samen met de andere patiënten in één ruimte.