Amphion overleeft twee weken dicht, maar langer niet

Bekend is dat de Doetinchemse schouwburg door de problematiek rond de schuine gevels amper nog spaargeld heeft. ,,Maar dit kunnen we nog aan", zegt Charles Droste, directeur van Amphion. ,,Als we ook in april geen voorstellingen mogen draaien, komen we wel in de problemen. Dan zal ik een telefoontje naar de gemeente Doetinchem plegen voor hulp. Ik denk dat ik tegen die tijd niet de enige zal zijn.”