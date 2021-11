Amphion Theater na nieuwe coronamaatregelen drie weken dicht: ‘We gaan plat’

Bij vorige lockdowns liet Charles Droste, voor zover dat kon, nog voorstellingen doorgaan met beperkt publiek dat op 1,5 meter afstand moest zitten.



,,De ervaring heeft ons geleerd dat dat geen soelaas biedt", zegt Droste, directeur van het Amphion Cultuurbedrijf waar ook de filmhuizen in de voormalige Gruitpoort onder vallen. ,,Voor artiesten is het niet rendabel te spelen voor 200 mensen als ze break even draaien met 500 tot 800 bezoekers. Het theater gaat dus drie weken plat. Het filmhuis houden we wel open met twee films in de middag. Dat gaat dan door met 20 à 30 bezoekers.”