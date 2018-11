Andere plek voor warenmarkt in Lichtenvoords centrum

LICHTENVOORDE - De wekelijkse warenmarkt verhuist volgend voorjaar naar een andere plek in het centrum van Lichtenvoorde. De kramen staan nu op zaterdagochtend in de Dijkstraat. Die verkoopplaats wordt ingeruild voor de Korte Rapenburgsestraat, Varkensmarkt en Markt.

De marktkramen moeten wel een keer of vijf per jaar terug naar de oude plek als er een evenement op de Markt is. De verplaatsing van de marktkramen moet een nieuwe impuls geven aan het centrum van Lichtenvoorde.

Kleur

De verplaatsing van de marktkramen is al aangekondigd in Geef Lichtenvoorde kleur. De achttien kramen staan nu op zaterdagochtend in de Dijkstraat, maar in die straat, waar enkele winkelpanden leeg staan, krijgt in de toekomst het wonen voorrang.

De marktmeesters hebben aangegeven dat de marktkramen meer richting het echte centrum van Lichtenvoorde kunnen opschuiven. Er wordt nu gekozen voor de verplaatsing. Van de in totaal achttien markthandelaren kunnen er vier een plek krijgen op de Markt zelf. In de Korte Rapenburgsestraat is plaats voor acht markthandelaren, terwijl er op de Varkensmarkt nog eens zes kramen kunnen staan.

Wisselwerking

Er is gekeken naar meerdere mogelijkheden voor de wekelijkse markt, maar volgens de lokale marktcommissie is dit de beste plek. De nieuwe locatie is ‘uniek vanwege de positieve wisselwerking tussen marktkooplieden en winkeliers', stelt de gemeente Oost Gelre in een toelichting. ‘De nieuwe opzet zal volgens de ondernemers en de marktcommissie zorgen voor een ‘boost’ van het centrum van Lichtenvoorde.

Een voorwaarde is wel dat er rekening wordt gehouden met evenementen die op de Markt worden gehouden. Het gaat om bijvoorbeeld de Avondvierdaagse, de Zomermarkt, kermis en het Oogstfeest. In 2019 valt ook Koningsdag op een zaterdag.