Andere zijde kazemat dagje open én weer dicht

,,Het is te gevaarlijk om dit open te laten liggen”, zegt Peter Wemerman, de archeoloog van Econsultancy die bijna twee weken geleden de andere zijde van de kazemat ( aan de kant van de ABN-Amrobank ) al blootlegde. Dinsdag werd deze zijde van het verdedigingswerk, dat rond 1530 is gebouwd en onderdeel was van de Hamburgerpoort, weer dichtgegooid . Dit nadat het publiek zich anderhalve week had vergaapt aan het puntgave zestiende eeuwse metselwerk. Daarmee leek de vondst voorlopig weer onder de grond verdwenen, tot de archeologen woensdag aan de andere zijde van de muur gingen graven.

,,Hier is het oude riool weggehaald”, zegt Wemerman. ,,Nu maken we de muur schoon, leggen het gevondene vast en meten het in. Aan de eind van de dag gooien we het weer dicht. Toen we iets dieper groeven viel een deel van de zandwand aan de zijde van de weg in. Ook staan er mensen te kijken aan de wegzijde en dat is gevaarlijk als er auto’s rijden.”