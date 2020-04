Anderhalve meter thuis uitgemeten in knuffels: digitaal onderwijs in stroomversnelling

Floor Dassen verzamelde thuis alle knuffels, om tot een rij van anderhalve meter te komen. Op die manier gaat de afstand ‘leven’. Anderhalve meter zo in een praktijkproef ‘vertalen’ was de afgelopen dagen één van de challenges (uitdagingen) op de Tormijnschool in Noordijk. Elke dag weer een. Waarbij de leerlingen zich ontpoppen als digitaal-vaardige talentjes waar in menig huisgezin de volwassenen hun petje voor afnemen.

Digitaal

Docent Sonja Grooters over de processen waarbij tegelijk door de kinderen via een pc of tablet moet worden aangehaakt bij een digitale groepstoepassing: „Dat gaat over inloggen, wachtwoorden, accounts… Bij menig volwassene slaat de paniek al toe als het niet lukt. Echter bij kinderen is dat niet het geval. Zodra een aantal kinderen weet hoe het moet, bellen ze elkaar op en fungeren ze als elkaars helpdesk.”

Master classroom

Over de praktijk: „Tijdens de instructie die de juf of meester online geeft mogen de kinderen niet praten, alleen maar chatten. Zo wordt voorkomen dat de instructie onverstaanbaar wordt doordat iedereen door elkaar praat. Een leerling mag zich master classroom noemen: Hij of zij houdt de chat in de gaten en verwoordt wat de kinderen chatten. Als de leerkracht te snel gaat of een leerling iets niet begrepen heeft, wordt dat door master classroom gezegd. Wie had gedacht dat kinderen in een grote groep toch nog onderwijs met instructie op afstand kunnen krijgen en dat gerealiseerd in een paar weken tijd? De ontwikkeling die nu gaande is in het onderwijs gaat met ongekende snelheid!”