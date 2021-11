Andra Weg voert GroenLinks aan bij gemeenteraadsverkiezingen in Berkelland

Auto op de kop in de greppel, bestuurder komt er goed vanaf

HEELWEG - Een auto is vanavond van de weg geraakt en op de kop in een greppel beland naast de Veenweg in Heelweg. De bestuurder raakte kort voor 19.00 uur in een bocht in de berm, waarna de auto de sloot in reed en over de kop sloeg.

21 november