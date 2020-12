André Arfman, nieuwe voorzitter De Marke: ‘Experimenteren met hoe het wél kan op de boerderij’

VORDEN / HENGELO (Gld) - André Arfman (36) is per 1 december voorzitter geworden van Coöperatie De Marke, exploitant van Agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (Gld). De melkveehouder uit Vorden is regionaal bekend als onder meer voorzitter van het NAJK, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt.

„Ik merk dagelijks dat er veel op de agrarische sector afkomt", zegt Arfman. „Als sector moet je een manier zoeken hoe je daarmee omgaat en daar zoveel mogelijk zelf invulling aan proberen te geven. Wij moeten er, als boeren in de oostelijke regio, samen de schouders onder zetten. Ik ben er voorstander van zelf het roer in handen te houden. Een van mijn doelen is de coöperatie in oprichting neer te zetten en te laten draaien en te zorgen voor voldoende leden. In 2021 moeten we daar een behoorlijke stap in hebben gezet."

Vooral kijken naar hoe het wel kan

Over onderzoek zoals dat op De Marke gebeurt: „Het is belangrijk zelf aan de slag te gaan met praktijkvraagstukken. Er liggen uitdagingen op het gebied van stikstof, biodiversiteit, water en klimaat. Bijvoorbeeld hoe ga je uitspoeling van nutriënten tegen? Of hoe ga je om met droogte? Bij De Marke kijken we vooral naar hoe het wel kan en niet naar hoe het niet kan. Of hoe het beter kan en of er winst te behalen is. Bijvoorbeeld via management, innovatie of nieuwe technieken."

Experimenteerplek

De Vordense melkveehouder in zijn nieuwe rol: „Om te weten of een bepaalde maatregel of verandering gevolgen heeft, moet er een plek zijn waar je kunt experimenteren. De Marke moet een platform bieden voor het uitwisselen van ideeën en ervaring. Wat ging goed en wat ging minder goed? Ook kun je zo onderzoeken hoe zaken worden vertaald naar het boerenerf. De samenwerking met Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers is daar een goed voorbeeld van.”