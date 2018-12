Andy uit Eibergen zette de knop om door te sporten: ‘ Ik was gewoon zwak, mentaal en fysiek’

Een vetpercentage van slechts 8 procent, een enorme borstkas, indrukwekkende biceps en een sixpack. Wie Andy Achterberg (30) bezig ziet in sportschool Anytime in Neede, kijkt als vanzelf nog een keer om. Andy grinnikt, hij is inmiddels wel gewend om reacties te krijgen. „Zeker wel. Dan hoor ik: ‘oh my god, kijk Arnold Schwarzenegger’ of ‘hee kleerkast’. Op m’n werk zeggen ze: daar is onze fitness boy, haha. Moet ik weer komen opdraven als iemand een stangetje niet los krijgt.” Andy kan er wel om lachen. „Tuurlijk krijg ik ook wel negatieve dingen te horen, opmerkingen als: ‘het wordt te veel nu, ik vind dit niet mooi’. Dat mag. Daar heb ik totaal geen last van.”