Angst dat boomwoningen omgeving verpesten als bos afsterft: ‘Die kritiek is zwaar overtrokken’

Het Treehouse Resort is een plan voor vijf ‘boomwoningen’ op palen van 9 meter hoog. Op het hoogste punt sta je op 15 meter hoogte, tussen de boomtoppen. Initiatiefnemer is Bennie Wisselink uit Zelhem, die al jaren bezig is met de plannen. Hij is niet te spreken over het continue protest uit de buurt. ,,Ze draven enorm door en halen van alles erbij, van te kleine diameter van de duikers tot nu weer verdroging van het bos. Erg jammer”, zegt Wisselink.



André Schieven, woordvoerder namens een groep omwonenden, ziet het anders. ,,Wij hebben niets tegen Wisselink of zijn plan op zichzelf, maar het kan écht niet op deze plek”, zegt hij.