Angst voor corona-virus: Achterhoekse bloemist haalt grote bloemenshow naar Nederland

Bresser stelt de show meerdere keren per jaar samen voor het bedrijf in Hongkong. Daarna komen klanten vanuit de hele wereld naar de Aziatische stadsstaat om de kunstbloemen te bekijken en te bestellen. ,,En als ze er toch zijn, maken de vertegenwoordigers er een rondreis van en bezoeken ook bedrijven in China”, zegt Bresser. ,,Maar vanwege angst voor corona wilde geen klant meer naar China. Dus komen ze ook niet naar Hongkong.”



Daarop is doorgeschakeld en heeft Bresser voor het bedrijf een oude rozenkas in Aalsmeer gevonden waarin de show toch door kan gaan. Daar bouwt hij momenteel de bloemenshow op voor het bedrijf uit Hongkong. Hij had de show het liefst naar de Achterhoek gehaald maar dat bleek om meerdere redenen onhaalbaar.