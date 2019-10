Animo voor Aaltens Naoberfonds daalt sterk: van 30 naar 8 aanvragen per jaar; 370.000 euro over

Het Naoberfonds is vier jaar geleden opgericht om activiteiten te steunen die de leefbaarheid in Bredevoort, Dinxperlo, Aalten en de buurtschappen bevorderen. Eind 2016 sprak de gemeente nog van een 'succes', omdat de door het fonds ondersteunde activiteiten een 'positieve maatschappelijke bijdrage' leverden.



Het fonds ondersteunde onder meer het openluchttheater in Barlo, de Klussendienst, de tweede elektrocar in Dinxperlo en de bijenstal van de imkervereniging bij kinderboerderij de Ahof in Aalten. Het Naoberfonds richt zich op het stimuleren van naoberschap: 'ruime en intensieve vormen van burenhulp met name voor bewoners van boerderijen en kleine dorpen, die niet kunnen rekenen op goede openbare voorzieningen'.

Neergang

Na succes in het eerste jaar volgde een neergang. In 2017 werd er achttien keer een beroep op het Naoberfonds gedaan. Daarvan werd de helft gehonoreerd. Vorig jaar was de verhouding zes tegen drie. Dit jaar zijn er acht aanvragen gedaan, waarvan er vijf zijn toegekend.

Het uitgekeerde bedrag daalde ook: van 91.000 euro in het eerste jaar naar bijna 13.000 euro in 2019. Het budget was vele maken groter: voor het startjaar had de gemeente 275.000 euro beschikbaar gesteld. Op basis van het succes in het eerste jaar werd daarna een budget vastgesteld van maximaal 80.000 euro per jaar.

Veel geld over