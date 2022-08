Anja Welmerink gehuldigd als recordhoudster Eibergse fietsvierdaagse

EIBERGEN - De Eibergse Fiets4daagse is geen wedstrijd. Toch werd vrijdagmiddag op de laatste dag van het evenement Anja Welmerink als kampioene onthaald en gehuldigd. De fietsvierdaagse beleeft zijn veertigste editie. En er is maar één deelnemer die alle veertig keer heeft meegedaan.

De Eibergse Fiets4daagse scoorde afgelopen week 1318 deelnemers, meldt voorzitter Johan Voortman van de Tourclub Eibergen (TCE). Iets meer dan vorig jaar, toen het evenement nipt doorgang kon vinden. Alleen in 2020 viel de vierdaagse uit vanwege corona. „Met over de vierdagen maar één lekke band mogen we ook qua pech en ongelukjes niet klagen. Ook de hitte is door iedereen goed doorstaan.”

Vanwege het achtste lustrum werd op de slotdag onder de deelnemers een nieuwe fiets verloot. Namens Profile-fietsenzaak Bleumink uit Eibergen werd één dagkaart getrokken: de nieuwe damesfiets is voor een deelneemster uit het buitengebied van Haaksbergen die in Eibergen meefietste.

Terug naar de ‘fietsvierdaagse-kampioene'. Anja Welmerink (58): „Omdat het één jaar niet is doorgegaan en het nu de veertigste keer is, denk ik dat ik net zeventien was toen ik voor de eerste keer meedeed. Eerder heb ik met familieleden meegedaan; dit jaar heb ik samen met mijn broer gefietst."

© Johan Voortman

TCE-voorzitter Johan Voortman kon het vrijdag niet laten: was Anja eigenlijk bijna-kampioen met 39 en driekwart vierdaagses? Donderdag sloeg ze over. „Ik kan slecht tegen extreme hitte. Maar die route haal ik nog wel in!” Bij nader inzien blijkt de Eibergse trouwens juist nóg meer vierdaagsekilometers op haar teller te hebben staan dan 40 jaar maal 40 kilometer - haar vaste afstand - maal vier dagen. „De eerste jaren, toen de fietsvierdaagse nog een avondfietsvierdaagse was, kon je vijf dagen fietsen. Inclusief een reserveavond voor als je een dag niet kon. Toen fietste ik meestal alle vijf de routes.”

Tegelijk krijgt Anja bóvenop haar medaille en bloemen nog een compliment. „Steeds meer mensen fietsen op een e-bike, maar Anja doet op een gewone fiets mee: helemaal op eigen kracht dus.”

Over het waarom van het elk jaar meedoen: „Fietsen is een prachtige manier om de omgeving te ontdekken. Bij de fietsvierdaagse wordt de route voor je bedacht: dat levert vaak nog nieuwe plekjes op waar je nog nooit bent geweest. Dat was vandaag ook weer, met bij Haarlo een weggetje waar ik nog nooit overheen was gekomen."

Omgekeerd moet de ‘recordfietster’ oppassen geen eigen routes te creëren: „Ik wijk ik wel eens een klein stukje af van de route. Dat deed ik deze week bij Rekken, waar we langs familie kwamen. Het was maar iets van honderd meter van de route, maar ik had spontaan een paar volgelingen die achter ons ontdekten dat ze op een huis aan fietsten...”

© Johan Voortman