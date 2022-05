Annabel werd opgelicht met Zwarte Cross-tickets: 600 euro betaald, maar geen kaartjes

Dus plaatste ze een oproep op Facebook, op zoek naar campingtickets. Daarop reageerde ene Anemijn, maar wat bleek: ‘zij’ is een ordinaire oplichter. Annabel betaalde 600 euro voor vier campingkaarten, die ze nooit kreeg. Annabel: ,,Ik kreeg een Facebook-bericht van ‘Anemijn’. Zij had nog vier campingkaarten. ‘Ik kan ze ook via Ticketswap aanbieden’, liet zij weten. Daarom dacht ik dat het wel safe was.” Ticketswap is namelijk de legale en beveiligde site om kaarten voor concerten en evenementen door te verkopen. Wie een ticket overneemt, krijgt een nieuwe barcode, de oude vervalt dan. Zo kan er niets mis gaan.

Annabel: ,,We spraken de prijs af en ik kreeg een mail van Anemijn. Daarin een button om via mijn Rabobank-app 600 euro over te make. Dat lukte, ik kon zien dat het geld van mijn rekening was afgeschreven."

Er kwam helemaal niets

De Harreveldse verwacht vervolgens een mail met daarin de tickets, maar die blijft uit. ,,En ik kreeg vervolgens geen contact meer met de verkoper.” Al snel heeft ze door dat het helemaal mis is. Ze belt het spoednummer van haar bank en krijgt het advies om haar rekening te blokkeren. ,,Maar terughalen van het overgeboekte geld bleek niet te kunnen. Het bedrag was overgemaakt naar PayPal en dan kan dat blijkbaar niet. Contact krijgen met PayPal is mij niet gelukt.” En zo dat Annabel met de gebakken peren. ,,Zo balen. Daarom heb ik een bericht op Facebook gezet om te waarschuwen voor deze ‘Anemijn’.” Dat bericht is inmiddels al 1700 keer gedeeld en dus hebben veel mensen het gezien. En dat is wat Annabel wilde. ,,Mijn geld is weg, maar zo hoeft het andere mensen in ieder geval niet ook te overkomen.”

Feestfabriek waarschuwt altijd

Bij De Feestfabriek, organisator van de Zwarte Cross, is bekend dat er gesjoemeld wordt met kaarten. ,,Daar kunnen wij als Feestfabriek eigenlijk niet tegen optreden”, laat een woordvoerster weten.



,,We waarschuwen wel altijd om alleen via de officiële site kaarten te kopen en alleen via Ticketswap kaarten van derden aan te schaffen. Alleen dan kunnen wij garanderen dat het 100 procent veilig is. Wat er buiten die kanalen gebeurt, hebben wij geen invloed op. Heel lastig.”



De Feestfabriek weet niet hoe vaak er bedrog plaatsvindt met kaarten. ,,We weten dat het voorkomt, maar precieze cijfers hebben we niet. In de coronatijd namen wij zelf kaarten terug als mensen toch niet konden. Dat doen we niet meer. We verwijzen mensen naar Ticketswap, om daar hun kaarten aan te bieden. Als koper én verkoper heb je dan de garantie dat het goed zit.”