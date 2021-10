Anne en haar gezin hebben al tien jaar overlast van 400 buren op het azc: ‘Er zijn al zoveel beloftes gebroken’

Overlast door schreeuwende kinderen, hard pratende volwassenen en de voetbalkooi

Dat de buurt rondom het azc overlast ervaart is ook gebleken uit een enquête die begin dit jaar werd gehouden. Vooral schreeuwende kinderen, hard pratende volwassenen en de voetbalkooi zorgen voor geluidsoverlast. Voor het COA was dit reden om extra surveillances in te stellen en het centrum niet verder uit te breiden. Maar door de hoge nood is toch besloten honderd extra plaatsen te creëren. COA-woordvoerster Carmen Schotkamp: ,,Wij begrijpen de buurvrouw helemaal. Er zijn bij het azc in Winterswijk inderdaad een paar mensen die overlast veroorzaken. We hebben duidelijke regels gesteld. Kinderen mogen na 20.30 uur niet meer buiten spelen. In de avond en nacht zijn er extra beveiligers die elk uur een rondje maken. We mogen bij incidenten inderdaad niet over individuen praten, maar als er iets is geweest, kunnen mensen langskomen om te praten. Vaak kunnen we het dan wel uitleggen.”

In het azc, dat uit verschillende woonblokken bestaat, verblijven vierhonderd asielzoekers. Het betreft tijdelijke opvang. Zodra iemand een verblijfstatus heeft gekregen, moet diegene ergens in het land een woning krijgen toegewezen. Maar omdat overal enorme woningnood is, is het plaatsen van statushouders een groot probleem. Momenteel is ruim 50 procent van het azc in Winterswijk statushouder. Deze mensen wachten op woonruimte.



Het azc is in 2002 geopend en gebouwd voor vierhonderd asielzoekers. Door ze dichter op elkaar te zetten is er nu ruimte voor vijfhonderd mensen. Twee leegstaande woonblokken worden ingericht voor opvang.



Twee weken geleden nog zei het COA niet uit te willen breiden vanwege de overlast. ,,Het draagvlak dat er nu is in de buurt willen we behouden en niet op het spel zetten door uitbreiding”, zei de woordvoerder toen. Dat is inmiddels achterhaald door de hoge opvangnood.