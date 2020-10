Anne Letink nieuwe jeugdburgemeester Bronckhorst

Burgemeester Marianne Besselink is enthousiast over haar nieuwe ‘collega’: ,,Anne maakte indruk door haar goede presentatie. Ze wil een kinderparlement opzetten in Bronckhorst met een vertegenwoordiging van alle scholen in de gemeente. Dit originele idee gaf voor ons de doorslag.”



Anne is benoemd voor een jaar en wordt volgend najaar opgevolgd door een nieuwe jeugdburgemeester, die onder meer de uitreiking van het jaarlijkse jeugdlintje in Bronckhorst zal verzorgen.