Annegreet van Bergen duikt in de verhalen van de Achterhoek: ‘Badwater delen en tv kijken bij de buren’

Ria en Jos Weel stoppen na 25 jaar met ho­tel-restaurant De Tuinkamer: ‘De Bib Gourmand was voor ons hét hoogtepunt’

23 november Dat ze stoppen in hun zilveren jubileumjaar? Toeval, zegt Ria Weel (59). Zij en haar 63-jarige man Jos runnen sinds 1995 hotel-restaurant De Tuinkamer in Ruurlo. Daar komt op 1 januari een einde aan. Vinologe Ria en chef-kok Jos verkopen hun goedlopende zaak aan een oude bekende. ,,Dat we ermee stoppen, heeft alles te maken met onze leeftijd’’, zegt Ria Weel.