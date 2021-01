Annemiek Punt maakt eerste glaskunstwerk in de publieke ruimte: ‘Artistieke uitdaging’

„Ze heeft meer ideeën dan tijd”, weet haar partner en tevens galeriehouder Astrid Vroemisse. Toch bleef het plan maar rondzingen in het hoofd van de glaskunstenaar: een groot glaskunstwerk maken als blikvanger in de openbare ruimte, dat wilde Annemiek Punt ooit een keer maken. Maar het kwam er maar niet van. Totdat vanwege corona ook haar galerie en atelier in Ootmarsum de deur moest sluiten. Plots had de glaskunstenaar tijd om het idee te ontwikkelen en te ontwerpen. Dat kostte haar heel wat hoofdbrekens in de glasstudio bij haar woning aan de Lochemseweg in Borculo.