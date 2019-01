Annemieke Gildhuis: na directeur SDOA nu secretaris in Aalten

Het was vannacht ijskoud: -10 in Oost-Nederland

7:55 Het heeft vannacht voor het eerst deze winter plaatselijk streng gevroren. In Leeuwarden daalde de temperatuur naar -10,1 graden, meldt Weeronline. Bij temperaturen beneden -10,0 graden is sprake van strenge vorst. Aan de grond werd het in Oost-Nederland ook kouder dan -10.