Annette maakt van haar hobby haar beroep: ‘Ik vind het leuk om de grenzen van de klei te ontdekken’

Annette ging de administratie doen voor een klein productiebedrijf, maar na twee jaar sloot de zaak. Het was midden in de coronacrisis. Annette: ,,Het bleek lastig om weer iets anders te vinden. Nou was ik 25 jaar geleden in mijn vrije tijd bezig geweest met pottenbakken en dat heb ik een paar jaar geleden, toen de kinderen groot waren, weer opgepakt. Ik besloot daarom nu dan eindelijk maar eens de opleiding tot keramiste te doen. Dat leek me altijd al leuk en nu had ik er tijd voor.”