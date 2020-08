Annica (19) moet haar huurhuis uit nadat beide ouders zijn overleden: ‘Het is erg dat dit zo gaat’

Is het SKB nu stuurloos zonder bestuurder Altalabani?

8:57 WINTERSWIJK - Nu Bijar Altalabani vertrekt als bestuurder bij het SKB in Winterswijk, wat betekent dat voor het ziekenhuis? Wie heeft de touwtjes in handen? Of kan het SKB ook prima zonder bestuur? Vijf vragen over de huidige situatie.