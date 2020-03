Annie Gieling zal zaligverklaring Dora niet meemaken

Topstukken Rijksmuse­um zorgen voor topdrukte in Musea Zutphen

7:45 Het was in Stedelijk Museum Zutphen dringen geblazen tijdens het openingsweekend van de rondreizende expositie Koele Wateren. Talloze bezoekers kwamen af op de veertig topschilderijen die het Zutphense museum in bruikleen heeft van het Rijksmuseum in Amsterdam.