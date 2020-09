Anonieme lafbekken

Tot hier en niet verder, luidt de belangrijkste conclusie van de schrijvers. Covid-19 is veel minder gevaarlijk dan de overheid ons wil doen geloven. En het medicijn HCQ in combinatie met zink is een veilige, effectieve, beproefde en goedkope behandeling. Terwijl ruimschoots is aangetoond dat er risico's aan verbonden zijn en het effect nul is.