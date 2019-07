Ans en Henk uit Borculo zijn al zestig jaar gelukkig samen

BORCULO - Het was een hete zomerdag. Dat weet Ans van Oort (83) nog precies. „De bloemen moesten in de kelder bewaard worden.” Ze heeft het over 14 juli 1959, de dag dat ze in het huwelijk trad met Henk Witvoet (ook 83).

Ze trouwden in Rotterdam, maar inmiddels woont het paar alweer 47 jaar in Borculo. In september 1954 leren de twee elkaar kennen op de kweekschool in Rotterdam. Ans is geboren en getogen in de Maasstad, en speelde een thuiswedstrijd. Henk had er op het moment van hun ontmoeting al een aantal verhuizingen op zitten.

Hij werd geboren in 1935 in het Drentse Schoonebeek. In 1941 vertrok hij met zijn ouders naar Neede, en werd voor de eerste keer inwoner van de Achterhoek. Zijn vader kreeg er een baan als onderwijzer. In 1945 keerde het gezin terug naar Schoonebeek, waar Henks vader schoolhoofd werd. In 1954 werden de koffers echter opnieuw gepakt: vader Witvoet werd schoolhoofd in Gouda en Henk zette zijn opleiding aan de kweekschool – begonnen in Coevorden - voort in Rotterdam. Waar hij ene Ans ontmoette.

In 1960 betrokt het pasgetrouwde stel een flatwoning in Schiedam. Henk was er onderwijzer, na een aantal jaren voor een Rotterdamse klas gestaan te hebben. Ans stopte rond haar huwelijk met fulltime werken, zoals vrouwen dat geacht werden te doen, maar in Schiedam was ze invalkracht op ‘Henks’ lagere school. Invalwerk en korte dienstverbanden in het onderwijs bleven zolang haar gezondheid het toeliet: tot 1973.

In november 1964 werd Henk schoolhoofd in Utrecht. Een aantal maanden reisde hij op en neer, maar in mei 1965 vonden ze een woning in de Domstad en verhuisde hij met zijn vrouw en hun in Schiedam geboren zoon er naartoe.

En toen volgde er nóg een verhuizing: in 1972 naar Borculo. De reden wass vooral het wonen. „We woonden in Utrecht in de toen nieuwe wijk Overvecht, in een grote flat”, zegt Henk. „Maar we wilden een echte woning.” En die vonden ze aan de Lochemseweg in Borculo, waar ze nu nog steeds wonen. Henk kreeg een betrekking aan de openbare Borculose Heuvelschool.

Hij heeft heel zijn werkzame leven lesgegeven aan openbare scholen, en bijna altijd voor de zesde klas, de latere groep 8. Vanaf die plek nam hij ook afscheid van het onderwijs toen hij in 1996 met de vut ging. Hij maakte de 25 jaar als schoolhoofd op de Heuvelschool net niet vol.

Na hun beider pensionering was Henk van 1998 tot 2013 actief als bestuurder van de Heuvelstichting, waar hij nog steeds vrijwilliger is. Ans is door haar beperkte mobiliteit gebonden aan huis. „Dankzij Henk kan ik hier nog wonen”, zegt ze.

Zondag vierden ze in klein gezelschap hun 60-jarig huwelijk. Gisteren kreeg het diamanten paar bezoek van burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland. En vandaag is het weer een gewone dag, in hun 61ste huwelijksjaar.