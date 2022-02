Ansichtkaart uit oorlog duikt op: zat Wilhelmina Schilderink, de zus van de bekende verzetsheld, óók bij de ondergrondse?

De ansichtkaart is gericht aan Mej. W. Schilderink nr. 15988 Block 8. De afzender is minder duidelijk - mogelijk een familie ‘Mastelink’ - maar de kaart is gepost in Doetinchem in 1943. Op de kaart staat een stempel van de Duitse Wehrmacht met daarop Geprüft, inclusief hakenkruis. De kaart is doorgestuurd naar het concentratiekamp voor vrouwen, 85 kilometer ten noorden van Berlijn.