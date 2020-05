Antenne op kerk in Baak zorgt nog dit jaar voor mobiel bereik KPN-klanten

Voor het overige telefoongebruik biedt de nieuwe antenne niet voor iedereen uitkomst: alleen KPN-klanten in Baak gaan er qua bereik op vooruit. Er verandert niets voor wie een andere telefoonprovider heeft.



De antenne komt in de torenspits te staan en niet – zoals vaak in andere kerken – in de galmgaten. Het dak van het schip van de kerk is zo hoog dat dit het signaal zou blokkeren als de antenne in de galmgaten wordt geplaatst. Om een sterker signaal te krijgen moeten de leistenen in de spits nog wel worden vervangen door kunststofmateriaal.



KPN start deze zomer met de werkzaamheden, die naar verwachting eind dit jaar klaar zijn. Dat de bouw niet direct begint, komt omdat het specifieke materiaal voor de installatie in de kerk apart besteld moet worden. Ook zijn de benodigde transmissie- en elektra-aansluitingen nog niet aanwezig.