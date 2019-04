Antennemast bij scoutingtoren in Geesteren

Achterbuurman Roelofsen van de Needse Tolweg die zo zijn bedenkingen heeft tegen de komst van de mast, zorgt ervoor dat de bezwarencommissie van de gemeente Berkelland zich deze maandagavond over de kwestie buigt. Eigenlijk is Roelofsen ‘ergens’ niet eens tégen de komst van de antennemast, zegt hij direct. Want Geesteren ‘zucht’ nu onder beroerd slecht mobiel bereik. “Als iemand komt te liggen en je wilt 112 bellen, dan moet dat kunnen.” Maar toch... wat zijn de gezondheidsrisico's van zo'n mast, vraagt hij zich af.

1 graad Celsius

Jurist Inge Nikkels van de gemeente en adviseur Cor van Stralenhorst van KPN vullen elkaar aan als het gaat om de maximale blootstellingslimiet rond dit soort masten. Een temperatuurverhoging van het menselijk lichaam is het enige bewezen mogelijke effect. Tot 1 graad Celsius blijft dat zonder gevolgen. 1 Volt per meter is nu de limiet, als ooit ook 5G-technologie in de masten komt te hangen oplopend tot maximaal 2 Volt per meter, schat de KPN’er in. “Asbest was ooit ook onschuldig", probeert de buurman nog. "Misschien ben ik wel allergisch...”

Tennisclub