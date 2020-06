Anti-windmolenprotest langs de Bolksbeek

Kerk ontheiligd door optredens tijdens coronaker­mis: bisdom stelt onderzoek in

16:22 LIEVELDE - In de Christus Koningkerk in Lievelde zijn kerkelijke vieringen voorlopig verboden. Het gebouw is namelijk ontheiligd door optredens van de band The Sjefs en dj Pim Pam Pompen afgelopen weekend, meent pastoor Herman de Jong van de Sint Paulusparochie, waar de Lieveldse kerk onder valt.