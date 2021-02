Antiherriehek langs ‘Slimste weg’ werkt niet

update Festival Mañana Mañana wijkt uit naar andere plek en andere datum, als het doorgaat

24 februari Met een biertje in de hand tussen een menigte luisteren naar je favoriete band. Het klinkt door de huidige coronamaatregelen nog ver weg. Hoewel het nog allerminst zeker is dat het vierdaagse festival Mañana Mañana in Vorden doorgaat, zoekt de organisatie al wel een nieuwe plek voor het festival met tienduizenden bezoekers. Komende maand begint kaartverkoop.