Houdt deze ‘slimme’ ventilator corona buiten de deur? School in Warnsveld doet experiment

10:49 In Warnsveld experimenteren ze bij basisschool CBS Arcade met ventilators die de lucht schoon moeten houden in tijden van corona. Ambius, een bedrijf gespecialiseerd in schone werkplaatsen, levert de apparatuur. De directeur, Harri Smit, heeft zijn zoontje op deze school. ,,We stoppen met de meeste sociale activiteiten, maar zetten wel dertig kinderen in een lokaal; ik moest daar wat mee.’’