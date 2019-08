Antonia wacht forse uitbreiding met revalidatiecentrum

Burgerle­den adviescom­mis­sie Naober­fonds benoemd

6:00 Vanaf 1 september gaat het Berkellandse Naoberfonds van start en kunnen burgers jaarlijks aanspraak maken op 100.000 euro voor projecten in de buurt. Het idee is om daarmee een positieve draai te geven aan de samenleving in dorpen als Ruurlo en Borculo. De adviescommissie die de subsidies toekent en volledig uit burgers van Berkelland bestaat, is deze week benoemd.