Antoon Peppelman gaat drie jaar aan de slag in Twentse gemeente

ZELHEM – Hij is ruim twintig jaar actief in de Zelhemse en Bronckhorster politiek, maar aan die periode komt een eind. Antoon Peppelman (59) wordt per 10 april wethouder in de Twentse gemeente Haaksbergen.

De PvdA-er volgt zijn partijgenote Anja ten Thije in Haaksbergen op, die in februari opstapte na kritiek op haar bestuurlijk functioneren en haar manier van communiceren.

Fractievoorzitter

Peppelman is momenteel fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Bronckhorst. Acht maanden geleden viel zijn partij buiten de boot bij de collegeonderhandelingen na een verkiezingsnederlaag. Daarvoor was hij vier jaar wethouder. ,,Ik heb in die jaren gemerkt dat besturen mij goed ligt. Ik heb veel zin om in Haaksbergen aan de slag te gaan.’’

Als raadslid was Antoon Peppelman onder meer nauw betrokken bij de gemeentelijke herindeling in 2005, waarbij Zelhem werd samengevoegd met Hummelo en Keppel, Vorden en Steenderen. ,,Ik zat in de vertrouwenscommissie toen Henk Aalderink burgemeester werd, heb meegewerkt aan een nieuw reglement van orde. Ik ben verknocht geraakt aan Bronckhorst.’’

Quote Ik ben verknocht geraakt aan Bronckhorst.’’ Antoon Peppelman, PvdA

De benoeming van Peppelman in het bijna 25.000 inwoners tellende Haaksbergen geldt in principe voor een periode van drie jaar, tot de volgende verkiezingen. De voormalige manager van Post NL blijft dan ook in Zelhem wonen. Hij krijgt de portefeuilles WMO, jeugdzorg, basisonderwijs, volksgezondheid en sport.

Burgemeester