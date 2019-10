Appeldag in Gelselaar: poëzie, kunst en appeltaart

De Appeldag in Gelselaar kent diverse activiteiten. Er is een sap-pers, er zijn lezingen en exposities, een masterclass schilderen, een workshop gedichten schrijven, kruisboogschieten in de sfeer van Wilhelm Tell en een wedstrijd appeltaart bakken. Tijdens een speciale poëzieavond is de prijsuitreiking van twee poëziewedstrijden (Nederlands en Nedersaksisch), met als thema appel. Beide categorieën tellen 10 genomineerden.

De categorie Nederlandstalige poëzie trok 27 deelnemers, die samen 40 gedichten inzonden. Niet alleen uit de Achterhoek en Twente, maar uit het hele land en zelfs uit België. In het Nedersaksisch stuurden 23 deelnemers (goed voor 25 gedichten) hun inzendingen in. Ook hier was sprake van een mooie regionale spreiding, want de verzen kwamen zowel uit de Achterhoek en Twente, als uit de Kop van Overijssel, Drenthe en Groningen. De dichters is gevraagd om hun gedicht deze avond zelf voor te dragen. Boeije Jansen van boekhandel Lovink uit Lochem reikt de prijzen uit.

Het thema van de poëzieavond is 'Onder de appelboom', ontleend aan een dichtregel van Rutger Kopland. Dichter, journalist en natuurkenner Sander Grootendorst geeft een lezing over de appel in de poëzie. Saxofonist Bennie Waanders verzorgt de muzikale omlijsting. Platschriever (en jurylid) Gerrit Klaassen brengt zijn Twentse appelgedicht, waartoe hij door de Appeldag werd aangezet.