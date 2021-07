Arbeidsmigranten in Gendringen zijn door eigenaar op straat gezet, die ontkent: ‘Ze schrokken van de politie bij de controle’

Herkansing: feesten Radstake en City Lido gaan nu wel door, Toldijk kijkt uit naar ‘testkermis’

1 juli HEELWEG/ GROENLO/ TOLDIJK - De feesten in uitgaanscentra De Radstake in Heelweg en City Lido in Groenlo gaan zaterdagavond door. Een negatieve coronatest en een werkende app waarop die is te zien, zijn daarvoor de basis.