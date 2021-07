Arbeidsmigranten op straat gezet na controle van woning in Gendringen

In ’t Timpke in Borculo zijn tot nu toe ruim 57.500 vaccina­ties gezet, binnenkort is de hal weer van de sporters

30 juni BORCULO - De GGD sluit per 9 augustus de vaccinatielocatie in ’t Timpke in Borculo. Dan is een groot deel van de inwoners in deze regio op z’n minst een keer is gevaccineerd tegen het coronavirus. De sportclubs kunnen weer terecht in hun vertrouwde hal. „Dat is dubbel goed nieuws”, zegt de Berkellandse burgemeester Joost van Oostrum.