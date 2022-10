Arbeidsmigranten wonen ‘onmenselijk’ in vervuilde en onveilige huizen: ‘300 à 400 euro huur per matras’

100 euro per week voor een schimmel­dou­che met kakkerlak­ken: groot onderzoek naar situatie van arbeidsmi­gran­ten

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat nader onderzoeken of arbeidsmigranten die in Duitsland wonen, maar in de vleesindustrie in Nederland werken, niet veel te veel uren moeten maken en te slecht betaald krijgen. Maandag bleek al dat ze vaak erbarmelijk slecht gehuisvest zijn.

