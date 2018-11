Archeoloog pleit voor meer aandacht voor Eibergse grafheuvels

Dat in Eibergen zoveel van deze laatste rustplaatsen zijn, is iets dat pas recent in kaart is gebracht. Archeoloog Annemieke Lugtigheid maakte er haar afstudeerproject van voor haar bachelor archeologie. Ze breidde het lijstje van tot dan toe bekende grafheuvels rond Eibergen uit tot het respectabele getal van achttien. En nadat ze de catalogus afrondde, doken nog eens twee extra grafheuvels op, waarmee het aantal op 20 kwam. Zeven daarvan kunnen tot op heden in het landschap worden teruggevonden, nog eens zeven zijn als ‘bult’ amper meer te ontdekken maar zijn ondergronds nog intact, en zes zijn echt verdwenen zodat slechts hun plek viel te achterhalen.