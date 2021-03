Archeus daagt lopers uit met virtuele ‘last man standing’

WINTERSWIJK –Klokslag 6 uur ’s ochtends een rondje hardlopen of wandelen, dan uitrusten en vervolgens elk heel uur weer van start. Wie houdt dat het langste vol? Atletiekvereniging Archeus in Winterswijk nodigt hardlopers en wandelaars uit mee te doen aan deze virtuele, coronaproof uitdaging op zaterdag 27 maart.

Na een heel jaar corona snakken veel sporters weer naar een uitdaging en contact met medesporters, merkt atletiekvereniging Archeus. Groepstrainingen en wedstrijden zijn nog steeds niet mogelijk, maar virtueel samen lopen – met tussendoor online bijpraten - kan wel. Archeus organiseert daarom een ‘Running for all challenge’ een soort afvalrace naar Amerikaans idee.

Vroeg op

Iedere deelnemer begint om klokslag 6.00 uur in de ochtend vanuit huis aan een ronde van naar keuze 3,4 km, 5 km of 6,7 km. Weer thuis kun je de gelopen afstand en tijd doorgeven via een app en even uitrusten tot aan het volgende hele uur. Ook is er tussendoor tijd voor een gezamenlijke online warming-up en bijpraten. Dat herhaalt zich elk uur tot uiterlijk 20.00 uur als laatste start.

Iedereen mag zelf bepalen hoeveel van de maximaal 15 rondes hij of zij loopt. Afhankelijk van welke ronde je kiest, wordt dat dan hoogstens 50 km of zelfs ruim 100 km voor de echte ultraduurlopers. Razende reporters van Archeus doen in beeld en tekst verslag van het evenement. Je kunt lopen voor je eigen sportieve uitdaging, als sponsorloop voor een goed doel of om te proberen de eretitel ‘last (wo)man standing’ in de wacht te slepen.

Aanmelden via Archeus-site

Aan de loop kan iedereen meedoen, lid of geen lid van Archeus en waar ook vandaan. Deelname is gratis, voor de registratie van tijden en warming-up zijn mobiel nummer en e-mailadres nodig. Er zijn geen prijzen te winnen, wel eeuwige roem voor de volhouders. Je kunt je per ronde laten sponsoren door vrienden en familie en dit bedrag doneren aan Archeus als steuntje in de coronatijd of aan een samen te bepalen goed doel, zoals het Vergeten Kind of de Stichting ALS. Aanmelden kan t/m 24 maart via www.av-archeus.nl.