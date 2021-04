‘Arme’ kinderen krijgen ‘lager’ schooladvies in Berkelland

Vrachtwa­gen belandt op de zijkant in weiland bij Westendorp: verkeer ruim vijf uur omgeleid

9 april WESTENDORP - Een vrachtwagen van afvalverwerker Ter Horst Groep uit Varsseveld is vrijdagmiddag gekanteld en geschaard bij Westendorp. Daarbij is het eerste deel van de combinatie in het weiland beland. De chauffeur zou met onbekend letsel naar het ziekenhuis zijn gebracht.