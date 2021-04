Armeense Lilit is een Powervrouw: ‘Zo leuk hoe Nederlanders elkaar gedag zeggen’

GGD breidt aantal Gelderse testloca­ties verder uit

13 april WINTERSWIJK/ZELHEM/ZUTPHEN - De GGD richt in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland nog een extra testlocatie in. Naast die in Winterswijk, Zelhem, Zutphen, Apeldoorn, Harderwijk en Vaassen komt er een extra mobiele testlocatie in Heerde. Dat heeft de GGD dinsdagavond bekendgemaakt.