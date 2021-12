Arne Heitmeijer heeft er genoeg van: hij stopt met hotel in Lochem. ‘De lol is er door corona helemaal af’

Busreizi­ger straks ‘de grote winnaar’ van nieuwe aanbeste­ding, voorspelt ov-expert

Reizigers zijn straks de grote winnaar bij de nieuwe aanbesteding van het openbaar busvervoer in IJssel-Vecht. Dat voorspelt expert hedendaagse mobiliteit Han van de Wal. En ook reizigersorganisatie Rover klinkt optimistisch, maar is tegelijk kritisch: ,,We zullen er heel scherp op zijn dat het ook echt verbeteringen gaat opleveren.”

