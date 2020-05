Arno Spekschoor vertrekt uit gemeenteraad Bronckhorst om weer wethouder te worden

Arno Spekschoor is momenteel CDA-raadslid en demissionair wethouder in de gemeente Bronckhorst. Tot zijn portefeuille behoren de energietransitie en openbare veiligheid. Hij is geboren en getogen in Ruurlo. Borne is niet helemaal onbekend terrein voor hem, hij kwam er beroepshalve al eens in het kader van groenvoorziening.



Spekschoor was ruim 6,5 jaar wethouder van Bronckhorst en zat in het verleden ook in het dagelijks bestuur van Regio Achterhoek.



De kandidaat voldoet volgens het CDA Borne overtuigend aan de profielschets, is bekend met de huidige portefeuille en kan hierdoor de taken van de huidige wethouder één op één overnemen. „Twee jaar gelden kwam hij al in beeld. Het CDA verdween uit het college van Bronckhorst, en Arno Spekschoor maakte toen binnen de partij kenbaar wel in te zijn voor een wethoudersfunctie elders”, aldus August ten Berge, secretaris van het CDA Borne. „Er solliciteerde een verrassend aantal serieuze kandidaten. Wij zijn zeer content met hem.”