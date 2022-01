Arrestatieteam valt woning binnen in Ulft, treft zwaargewond persoon aan

Baakse actrice Mila (16) staat op tegen grensover­schrij­dend gedrag in de modellenwe­reld

Grensoverschrijdend gedrag in de modellenwereld: als het aan de Baakse actrice Mila Kok (16) ligt moet dat voor altijd bespreekbaar blijven. Ze maakte er een 11 minuten durende film over die al in de prijzen viel op filmfestivals in Istanbul en Engeland. ,,Het onderwerp is nu heel actueel en dat nu deze film uitkomt is eigenlijk toevallig’’, vertelt ze.

