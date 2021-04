Arriva laat bus op groene brandstof rijden

Tot voor kort reden de bussen van Arriva allemaal op diesel. Die is nu ingeruild voor Hydrotreated Vegetable Oil (HVO). Deze alternatieve brandstof wordt gemaakt van afgewerkte vetten en oliën. Door deze brandstof te tanken, stoten de bussen 90 procent minder CO2 uit. Dit is één van de maatregelen die Arriva inzet om in 2025 CO2-neutraal te werken.

Zichtbaar maken

In de Achterhoek rijdt het gros van de bussen nu volledig op HVO, met uitzondering van enkele bussen in de regio Zutphen. Die bussen rijden voorlopig op een combinatie van HVO en diesel totdat er een HVO-tankvoorziening in de omgeving is. De reiziger merkt niets van de overstap op de andere brandstof. Arriva voorziet de bussen van HVO-logo’s om de verduurzaming zichtbaar te maken.

Arriva gebruikt HVO al structureel in bussen in Friesland. Ook wordt het toegepast voor de Arriva-bussen op Schiphol en voor de verwarming van Limburgse Arriva-bussen. Verder doet Arriva een proef om twee treinen in Noord-Nederland op HVO te laten rijden. Achttien nieuwe treinen in het noorden rijden allemaal op HVO.

Arriva heeft zich tot doel gesteld om in 2025 CO2-neutraal te werken. Een belangrijk deel van de CO2-uitstoot van het bedrijf komt voort uit de inzet van het materieel. Naast het rijden op HVO worden in december tien nieuwe waterstofbussen in de regio Oost in gebruik genomen. Dit doet Arriva in samenwerking met de provincie Gelderland.