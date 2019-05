Arriva overweegt nachttrein te laten doorrijden naar Winterswijk

Ook Winterswijkse jongeren willen gebruik maken van de nachttrein uit Arnhem. Dat blijkt uit een petitie die is opgesteld door Jonge Democraten in Winterswijk. De nachttrein rijdt in het weekend om 4.30 en 5. 30 uur wel naar Doetinchem, maar stopt daar. De ruim 1.200 handtekeningen onder de petitie wordt binnenkort aangeboden aan Provinciale Staten, in de hoop dat vanuit de provincie druk kan worden uitgeoefend op Arriva om deze voorziening voor de Achterhoek in te voeren.

Populair

De nachttrein is een succes, meldt Arriva. ,,We zijn tot nu toe tevreden over het verloop”, zegt woordvoerster Tineke Witteveen. ,,We krijgen zowel van onze medewerkers als onze reizigers enthousiaste reacties op de nachttrein, waarbij de trein van half 5 populairder is dan die van half 6. Momenteel zijn we de eerste resultaten aan het inventariseren.”

Doorrijden is optie

De Daybreaker rijdt tot en met eind juni elke zaterdag- op zondagnacht. Na deze periode wordt bekeken of en hoe de proef een vervolg krijgt. ,,Doorrijden naar Winterswijk is hierbij één van de opties", bevestigt Witteveen. ,,Vanzelfsprekend zijn we in goed overleg met de provincie. Nadat de proefperiode afgelopen is zullen we meer informatie delen.”

Stappen

Casper Sonderen (19), voorzitter van de afdelingscommissie Jonge Democraten Winterswijk, zou zelf ook graag gebruik van de nachttrein willen maken. ,,Ik studeer in Utrecht en woon nog thuis in Winterswijk. Veel vrienden wonen in Nijmegen en Arnhem. Om de andere week ga ik in Arnhem stappen en blijf dan bij vrienden slapen. Maar liever zou ik 's nachts gewoon weer naar huis gaan. En zo zijn er heel veel jongeren uit Winterswijk en Aalten.”

Maar niet alleen stappers zijn de doelgroep stelt hij. ,,Winterswijk is een prachtige wandelomgeving. Voor liefhebbers van de natuur is zo'n vroege verbinding misschien ook wel wat.”