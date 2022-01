Arriva-trein komt niet, omdat er geen personeel voor is

Wat blijkt? Arriva had niet genoeg personeel om de trein te laten rijden, zo krijgt een klagende reiziger te horen.



Wat is er aan de hand? Het heeft volgens Arriva in ieder geval niet te maken met personeel dat vanwege corona thuis zit. ,,Nee”, zegt een woordvoerder van het vervoersbedrijf. ,,Het gaat hier om een incidentele situatie. We krijgen ondanks corona de diensten nog goed ingevuld en hoeven niet op voorhand treinen te laten uitvallen. Althans, dat was de laatste informatie die we gedeeld hebben.”



Daarin zegt Arriva dat in de regio’s de normale dienstregeling worden gereden. Ziekteverzuim leidt incidenteel wel eens tot krapte aan personeel, maar niet zodanig dat de dienstregeling erdoor in gevaar komt. Wél valt er nu dus een trein uit, in de spits nog wel.