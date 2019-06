Arriva verzorgt busvervoer uit hele land naar Zwarte Cross

De bussen rijden volgens speciale routes. Voor de campinggasten vertrekken de bussen op donderdag vanuit steden als Groningen, Emmen, Leeuwarden en Breda. Onderweg zijn haltes aangewezen, zodat daar bezoekers ook kunnen instappen. Wel is afgesproken dat per persoon 1 tas meegenomen mag worden en per 2 personen een tent. Losse partytenten, kliko's, bolderkarren en kruiwagens kunnen niet meegenomen worden. ‘Alles wat je in je tas of koffer kunt krijgen, zoals bijvoorbeeld een klap- of visserstoeltje mag wel mee de bus in', laat de organisatie weten. Retourtjes kosten maximaal 39,50 euro.