Arriva voert zondag nieuwe dienstregeling in voor Achterhoek

GROENLO/EIBERGEN - Arriva voert in Gelderland per zondag 13 december een nieuwe dienstregeling in voor zowel trein als bus. De optimalisaties zitten vooral in de buslijnen, geeft het OV-bedrijf zelf aan. Arriva past de ritten aan op meer thuiswerken en meer digitaal onderwijs.

Wat Arriva-treinen betreft: op het traject Apeldoorn–Zutphen–Winterswijk veranderen de vertrektijden in het weekend en op alle avonden. In het weekend gaat de sneltrein ook overdag rijden. Hierdoor kunnen reizigers in het weekend tot een half uur sneller vanuit de Achterhoek naar de Randstad reizen. De nieuwe reismogelijkheden zijn terug te vinden in de Arriva-app of op arriva.nl. Op de lijn Arnhem-Doetinchem-Winterswijk wijzigen de vertrektijden in het weekend voor een aantal ritten tussen Doetinchem en Winterswijk.

Minder bussen rond Doetinchem

In de spits van en naar Doetinchem is het momenteel niet zo druk dus daarom rijden er minder bussen. De actuele reisinformatie over welke bussen in de spits gaan, is verwerkt in de reisplanner en zichtbaar bij de halte. De drukte wordt gemonitord en indien nodig gaan er weer meer bussen rijden.

Laarberg

Lijn 72 gaat door Groenlo West en via bedrijventerrein Laarberg rijden. In Groenlo West en Laarberg komen verschillende nieuwe haltes. Hiermee anticipeert Arriva onder andere op de verhuizing naar Laarberg van Sociale Dienst Oost Achterhoek en werkbedrijf Werkbaan Oost.

Nieuw: avond- en weekendlijn 470

’s Avonds en in weekend vervangt lijn 470 de lijnen 72 en 474. De nieuwe lijn 470 rijdt vanuit Varsseveld een keer per uur naar Haaksbergen en een keer per uur naar Neede. Vanuit Lichtenvoorde, Lievelde, Groenlo en Eibergen kan men in het weekend ook reizen met lijn 470.