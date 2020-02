Arriva ziet toch af van aanhanger achter bus in Achterhoek; te duur en geen toestemming

Arriva krijgt geen toestemming om de aanhangers te gebruiken en ook is er geen sprake van financieel voordeel. Dat voordeel leek er vijf jaar geleden nog wel te zijn: door in de spits een aanhanger achter de al rijdende bus te hangen kon de passagierscapaciteit worden vergroot. Daar hoefde geen extra chauffeur voor te worden ingezet.

Ongebruikt

Dat het financiële voordeel er toch niet is, heeft volgens een woordvoerder van Arriva te maken met het verschil tussen de ochtend- en de avondspits. Die laatste is namelijk meer verspreid, waardoor er eigenlijk nauwelijks extra zitplaatsen nodig zijn. En als de aanhanger alleen ’s ochtends wordt gebruikt en staat deze de rest van de dag ongebruikt langs de straat.

Drukke lijn 74

De bus met aanhanger reed in het voorjaar van 2015 op drukke ritten van lijn 74 tussen Groenlo en Doetinchem. De aanhanger werd op elf drukke dagen gebruikt. Het oordeel van Arriva en de provincie Gelderland, verantwoordelijk voor het openbaar vervoer: ‘Reizigers en chauffeurs zijn unaniem enthousiast over de bus met aanhanger’.

Geen toestemming



Ook het ministerie van infrastructuur en de Rijksdienst voor het Wegverkeer waren positief en wilden wel meewerken aan een vervolg. Die instemming was noodzakelijk, omdat het nu volgens de wet verboden is om mensen in een aanhanger te vervoeren. Ook ervaringen met busvervoerders in andere landen waren positief.



Twee jaar geleden liet Arriva weten dat er snel goedkeuring zou komen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. ,,Die hebben we niet gekregen’’, zegt een woordvoerder van Arriva nu. De extra drukte in de ochtendspits, de laatste weken zorgde vooral het slechte weer daarvoor, wordt nu opgevangen door extra bussen te laten rijden.