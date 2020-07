Asfalt-cowboy op de A12

Hello again! Ben en Carmen Steneker samen in concert bij De Olde Mölle Neede

10:47 NEEDE - Hello Again. De naam van de vriendenkring van de country-artiesten heeft dit weekend een dubbele lading. Na lang thuiszitten elkaar weer kunnen zien en horen. Bij De Olde Mölle in Neede is er de ruimte om op veilige afstand van countrymuziek te kunnen genieten. Zondagmiddag gaat dat gebeuren.